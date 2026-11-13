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Politică

Scandalul din jurul actorului Russell Brand ia amploare: Încă 6 femei îl acuză de comportament sexual inadecvat

a Scris de alina popescu
Scandalul din jurul actorului Russell Brand ia amploare: Încă 6 femei îl acuză de comportament sexual inadecvat
Aosom
Încă şase femei i-au adus actorului şi comediantului britanic Russell Brand acuzaţii de comportament sexual inadecvat, la scurt timp după ce acesta a fost condamnat, luni, la 10 ani şi jumătate de închisoare pentru viol şi agresiune sexuală, relatează vineri ziarul The Times, citat de agenţia de presă EFE.

Sursa: Digi24

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