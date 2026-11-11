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Politică

Scandalul Epstein ia o nouă amploare. Ce dezvăluie raportul republicanilor despre oamenii influenți din jurul miliardarului pedofil și despre eșecurile autorităților

v Scris de viorica marin
Scandalul Epstein ia o nouă amploare. Ce dezvăluie raportul republicanilor despre oamenii influenți din jurul miliardarului pedofil și despre eșecurile autorităților
Aosom
Republicanii din Comisia pentru Supraveghere a Camerei Reprezentanților din SUA au publicat un raport de 137 de pagini în care sunt documentate deficiențele autorităților federale în gestionarea cazului Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale.

Sursa: Adevarul

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