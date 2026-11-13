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Politică

Scandalul Nvidia aduce în atenţie serviciul secret al Chinei, tot mai influent sub conducerea lui Xi Jinping

r Scris de roxana popa, redactor
Scandalul Nvidia aduce în atenţie serviciul secret al Chinei, tot mai influent sub conducerea lui Xi Jinping
Aosom
Ministerul Securităţii Statului din China (MSS), una dintre cele mai puţin transparente instituţii ale regimului de la Beijing, a revenit în atenţia internaţională în urma scandalului care a dus la demisia lui Jensen Huang de la conducerea Nvidia

Sursa: Stiri Pe Surse

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