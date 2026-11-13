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Politică

Se cere trimiterea imediată a trupelor occidentale în Ucraina: Propunerea explozivă vine chiar de la un fost șef al NATO

d Scris de daniel mihai dragomir
Se cere trimiterea imediată a trupelor occidentale în Ucraina: Propunerea explozivă vine chiar de la un fost șef al NATO
Aosom
Anders Fogh Rasmussen cere trupe britanice și franceze în Ucraina înainte de un acord de pace. Planul său include și măsuri radicale împotriva Rusiei.

Sursa: Stiri Pe Surse

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