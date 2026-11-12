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Politică

Se clatină imperiul influencerilor MAGA. Banii și influența celor care l-au susținut pe Trump sunt în joc

d Scris de daniel mihai dragomir
Se clatină imperiul influencerilor MAGA. Banii și influența celor care l-au susținut pe Trump sunt în joc
Aosom
Înfrângerea republicanilor pune în dificultate influencerii MAGA. Ce se întâmplă cu mesajele, finanțarea și influența lor.

Sursa: Stiri Pe Surse

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