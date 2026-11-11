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Politică

Secretarul Trezoreriei SUA, mutat într-o bază militară, în urma unor amenințări posibil din partea Iranului. Lista potențialelor ținte

f Scris de florentina constantin
Secretarul Trezoreriei SUA, mutat într-o bază militară, în urma unor amenințări posibil din partea Iranului. Lista potențialelor ținte
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Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a fost mutat din reședința sa din Washington DC într-o bază militară, în urma unor amenințări la adresa vieții sale legate de Iran, potrivit unor rapoarte ale presei am...

Sursa: Dcnews

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