 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Șeful NATO, rezervat în privința păcii din Ucraina. Ce spune Mark Rutte după negocierile de la Abu Dhabi

i Scris de ines paris
Șeful NATO, rezervat în privința păcii din Ucraina. Ce spune Mark Rutte după negocierile de la Abu Dhabi
Aosom
Secretarul general al NATO Mark Rutte a estimat că este „foarte greu să spunem” dacă perspectiva unei păci în Ucraina este mai aproape, după mai multe zile de negocieri intense în Emiratele Arabe Unite (EAU) între Rusia şi Ucraina, relatează AFP.

Sursa: Stirile Pro.tv

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →