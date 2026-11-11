Senatoarea de Suceava Rodica Cușnir a anunțat afilierea la grupul parlamentar al PSD din Senat. Rodica Cușnir a spus că decizia nu înseamnă și înscrierea în PSD. Aleasă pe listele SOS România, senatoarea de Suceava a fost exclusă din partid în luna iunie 2025. De atunci și până la afilierea la grupul PSD, Rodica Cușnir […] The post Senatoarea de Suceava Rodica Cușnir și-a anunțat afilierea la grupul PSD din Senat first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online Citește mai departe la sursa originală ↗