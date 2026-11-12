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Politică

Senatorul sucevean Rodica Cuşnir s-a alăturat grupului parlamentar PSD

c Scris de crai nou
Senatorul sucevean Rodica Cuşnir s-a alăturat grupului parlamentar PSD
Aosom
Senatorul de Suceava Rodica Cuşnir a devenit membră a Grupului Parlamentar al Partidului Social Democrat, după ce a activat ca senator neafiliat în Senatul României. Mutarea confirmă informaţiile vehiculate în spaţiul politic încă din luna octombrie, când numele ei era menţionat printre cei care urmau să se alăture social-democraţilor. AleasăCiteşte

Sursa: Cotidianul Crai Nou

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