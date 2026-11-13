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Politică

Senatul cere CCR să verifice comportamentul lui Cristian Deliorga, după ce judecătorul a refuzat de șapte ori să fie audiat în Parlament pe tema zborurilor la Mykonos

l Scris de loredana codruț
Senatul cere CCR să verifice comportamentul lui Cristian Deliorga, după ce judecătorul a refuzat de șapte ori să fie audiat în Parlament pe tema zborurilor la Mykonos
Aosom
senatul-cere-ccr-sa-verifice-comportamentul-lui-cristian-deliorga-dupa-ce-judecatorul-a-refuzat-de-sapte-ori-sa-fie-audiat-in-parlament-pe-tema-zborurilor-la-mykonos

Sursa: Stiri Pe Surse

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