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Politică

Sepp Blatter îl atacă dur pe Gianni Infantino. Fostul șef FIFA îl numește „dictator” și spune că trebuie trimis la psihiatrie

s Scris de sabrina saghin
Sepp Blatter îl atacă dur pe Gianni Infantino. Fostul șef FIFA îl numește „dictator” și spune că trebuie trimis la psihiatrie
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Fostul preşedinte al FIFA, Sepp Blatter, l-a atacat dur într-un interviu acordat miercuri revistei germane Der Spiegel pe succesorul său, Gianni Infantino, calificându-l drept „dictator” fără „nicio limită” şi sugerând să fie trimis „la psihiatrie”.

Sursa: Stirile Pro.tv

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