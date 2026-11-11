Sepp Blatter îl atacă dur pe Gianni Infantino și îl numește un dictator care ar trebui trimis la psihiatrie

Fostul președinte al FIFA, Sepp Blatter, a lansat un atac fără menajamente la adresa succesorului său, Gianni Infantino, într-un interviu acordat publicației germane Der Spiegel. Ajuns la vârsta de 90 de ani, fostul conducător al forului mondial îl califică pe actualul lider drept un dictator lipsit de orice limită, propunând chiar trimiterea acestuia la o evaluare medicală: „Este un dictator. Oameni din cadrul FIFA îmi spun că nimeni nu are voie să ia liftul împreună cu el. Este de neatins”.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗