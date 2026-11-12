Într-o perioadă în care încrederea românilor în instituțiile statului este adesea pusă sub semnul întrebării, serviciul de urgență 112 se bucură de o apreciere ridicată din partea populației. Mai mult de opt din zece români declară că au încredere în acest serviciu, iar aproape 60% au fost, cel puțin o dată, în situația de a […] Articolul Serviciul 112, printre cele mai apreciate servicii publice. Peste 80% dintre români au încredere în numărul de urgență apare prima dată în Monitorul de Botoșani.

Sursa: Monitorul De Botoșani Citește mai departe la sursa originală ↗