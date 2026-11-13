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Sf. Ioan Gură de Aur, sărbătoare importantă pe 13 noiembrie. Cine a fost și ce semnificație are pentru credincioși

m Scris de maria anghel
Sf. Ioan Gură de Aur, sărbătoare importantă pe 13 noiembrie. Cine a fost și ce semnificație are pentru credincioși
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Ziua de 13 noiembrie este dedicată unuia dintre cei mai cunoscuți și apreciați sfinți ai creștinătății: Sfântul Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului. Recunoscut pentru predicile sale pline de înțelepciune, pentru curajul de a apăra credința și pentru contribuția importantă la dezvoltar

Sursa: Click

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