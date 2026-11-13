Sfântul Ioan Gură de Aur, sărbătoare cu cruce neagră pe 13 noiembrie. Ce nu e bine să faci și ce se mănâncă

Sfântul Ioan Gură de Aur este pomenit de Biserica Ortodoxă vineri, 13 noiembrie 2026. Anul acesta, sărbătoarea cade într-o zi de vineri 13, pe care mulți o asociază cu ghinionul. Pentru credincioși, însă, ziua are cu totul altă încărcătură. Ea este dedicată unuia dintre cei mai mari predicatori din istoria creștinismului. În plus, el este […]

Sursa: National - Ziarul National Citește mai departe la sursa originală ↗