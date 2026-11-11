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Politică

Și-a pierdut mama, iar acum își caută dreptatea. Drama minorei din Târgu Jiu care și-a denunțat tatăl pentru viol. Psihologul Radu Leca: Unul dintre cele mai rele cazuri din ultimii 20 de ani

f Scris de florentina constantin
Și-a pierdut mama, iar acum își caută dreptatea. Drama minorei din Târgu Jiu care și-a denunțat tatăl pentru viol. Psihologul Radu Leca: Unul dintre cele mai rele cazuri din ultimii 20 de ani
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Apar noi informații în dosarul penal deschis la Gorj, în care un bărbat de 40 de ani din Târgu Jiu este acuzat că și-a violat în repetate rânduri fiica minoră, lăsând-o însărcinată. Bărbatul, pe numele...

Sursa: Dcnews

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