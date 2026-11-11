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Politică

Și bicicliștii sunt testați cu etilotestul și amendați dacă au băut! Ce a pățit un clujean prins de polițiști cu o alcoolemie uriașă

m Scris de mihai soica
Și bicicliștii sunt testați cu etilotestul și amendați dacă au băut! Ce a pățit un clujean prins de polițiști cu o alcoolemie uriașă
Aosom
Nu doar șoferii pot fi opriți de polițiști și testați cu aparatul etilotest, ci și bicicliștii. Iar cei care se urcă pe bicicletă după ce au consumat alcool riscă amenzi...

Sursa: Foaia Transilvana

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