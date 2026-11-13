Și europenii solicită azil în Rusia lui Vladimir Putin. Este vreun român pe listă?

În perioada ianuarie-septembrie 2026, au fost depuse 3.802 cereri de azil în Rusia, majoritatea provenind de la cetățeni ucraineni, afectați de războiul din Ucraina, informează agențiile RBC și Interfax. Niciun român nu este pe lista difuzată de autoritățile ruse.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗