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Politică

„Și” vs „Sau”. NATO vrea să pună combaterea Rusiei pe primul loc și să reducă efectivele pentru misiuni în străinătate (Politico)

b Scris de bogdan păcurar
„Și” vs „Sau”. NATO vrea să pună combaterea Rusiei pe primul loc și să reducă efectivele pentru misiuni în străinătate (Politico)
Aosom
Aliații NATO iau în considerare cea mai amplă revizuire a planificării lor militare din ultimele cel puțin două decenii - prioritizând combaterea Rusiei în detrimentul furnizării de trupe de rezervă pentru teatre de operațiuni precum Irak și Afganistan, scrie Politico.

Sursa: Digi24

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