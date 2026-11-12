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Sibiul se pregătește de Târgul de Crăciun. Ce măsuri au luat autoritățile pentru siguranța vizitatorilor

d Scris de dedu ioana
Sibiul se pregătește de Târgul de Crăciun. Ce măsuri au luat autoritățile pentru siguranța vizitatorilor
Aosom
Târgul de Crăciun din Sibiu își deschide porțile vineri, 13 noiembrie, iar autoritățile au pregătit măsuri speciale pentru siguranța vizitatorilor. Jandarmii, polițiștii și pompierii sibieni vor acționa pentru prevenirea incidentelor și le transmit participanților o serie de recomandări. Evenimentul se desfășoară până pe 3 ianuarie 2027. Pe întreaga perioadă a Târgului de Crăciun din Sibiu, […] The post Sibiul se pregătește de Târgul de Crăciun. Ce măsuri au luat autoritățile pentru siguranța vizitatorilor appeared first on Tribuna – Știri din Sibiu și județ.

Sursa: Tribuna

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