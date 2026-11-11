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Politică

Simbolul de credinţă al Bisericii Ortodoxe – Crezul (9)

c Scris de cristi
Simbolul de credinţă al Bisericii Ortodoxe – Crezul (9)
Aosom
Dumnezeu-Fiul (VI)“Şi a înviat a treia zi, după Scripturi” (Articolul V din Simbolul Credinţei). Acest articol cuprinde învăţătura despre Învierea din morţi a Domnului Iisus Hristos, noi mărturisind cu tărie că, învingând şi zdrobind moartea, El a înviat a treia zi prin puterea dumnezei...

Sursa: Gazeta De Nord Vest

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