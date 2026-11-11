Simion îl acuză pe Nicușor Dan: A dat din cap afirmativ când s-a pus problema arestării lui Călin Georgescu. E dosar orchestrat politic

George Simion îl acuză pe președintele Nicușor Dan că ar fi fost de acord cu arestarea lui Călin Georgescu și susține că dosarul acestuia este „orchestrat politic”. Invitat în exclusivitate la Digi24, liderul AUR a afirmat că o parte a justiției funcționează „la ordinul sistemului”, însă a recunoscut că nu are informații directe despre presupusa implicare a șefului statului în cazul fostului candidat la prezidențiale.

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