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Politică

Simion scoate AUR în stradă în fața Primăriei Capitalei: „Veniți cu tricolorul!” Protest sâmbătă, la 10:00, împotriva lui Ciucu

r Scris de redacția jurnalul
Simion scoate AUR în stradă în fața Primăriei Capitalei: „Veniți cu tricolorul!” Protest sâmbătă, la 10:00, împotriva lui Ciucu
Aosom
Liderul AUR, George Simion, a anunțat un protest sâmbătă, de la ora 10:00, în fața Primăriei București, în contextul unei dispute privind libertatea adunărilor publice. El spune că la București vor fi prezenți și circa 100 de parlamentari, europarlamentari și diplomați, inclusiv americani.

Sursa: Jurnalul Ro

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