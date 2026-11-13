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Politică

Singurul candidat înscris la concursul pentru șefia Poliției Municipiului Arad a picat testarea psihologică

d Scris de daniela moise
Singurul candidat înscris la concursul pentru șefia Poliției Municipiului Arad a picat testarea psihologică
Aosom
Poliția Municipiului Arad rămâne fără conducere, după ce singurul candidat care s-a înscris la concursul pentru funcția de șef al instituției a fost declarat inapt psihologic. Bărbatul este deja împuternicit în funcție, dar nu va mai putea ocupa această poziție. Conform regulamentului, următorul test psihologic va putea fi susținut peste jumătate de an. Singurul candidat […]

Sursa: Gazeta De Sud

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