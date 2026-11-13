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Politică

Situație neobișnuită la Poliția Arad: Singurul candidat la șefia instituției a picat testarea psihologică

a Scris de alina popescu
Situație neobișnuită la Poliția Arad: Singurul candidat la șefia instituției a picat testarea psihologică
Aosom
Poliția Arad rămâne fără conducerea stabilită prin concurs, după ce singurul candidat care s-a înscris la concursul pentru funcția de șef al instituției a fost declarat inapt psihologic. Bărbatul este deja împuternicit în funcție, dar nu va mai putea ocupa această poziție. Conform regulamentului, următorul test psihologic va putea fi susținut peste jumătate de an.

Sursa: Digi24

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