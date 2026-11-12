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Politică

Șoferul român reținut inițial după tragedia din Bulgaria este văzut acum ca un erou de anchetatori. Ce a făcut după carambol

r Scris de robert hoară
Șoferul român reținut inițial după tragedia din Bulgaria este văzut acum ca un erou de anchetatori. Ce a făcut după carambol
Aosom
Șoferul român reținut inițial după carambolul din Bulgaria nu a provocat accidentul, ba mai mult, a fost un erou, spune poliția bulgară, și a salvat mai mulți oameni dintr-o mașină cuprinsă de flăcări.

Sursa: Stirile Pro.tv

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