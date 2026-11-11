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Politică

Sondaj INSCOP: Majoritatea românilor consideră că principala responsabilitate pentru prevenirea violenţei în şcoli revine familiilor

m Scris de mirea andreea
Sondaj INSCOP: Majoritatea românilor consideră că principala responsabilitate pentru prevenirea violenţei în şcoli revine familiilor
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Mai mult de jumătate dintre români consideră că principala responsabilitate pentru prevenirea violenţei în şcoli revine părinţilor şi familiilor elevilor

Sursa: Stiri Pe Surse

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