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Politică

Sorin Grindeanu, anunț despre indexarea pensiilor în 2027. „Lucrul ăsta nu e de negociat”

m Scris de milena niță
Sorin Grindeanu, anunț despre indexarea pensiilor în 2027. „Lucrul ăsta nu e de negociat”
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Indexarea pensiilor se va face anul viitor conform legii, a declarat președintele PSD, Sorin Grindeanu, miercuri seară, la Antena 3, el subliniind că această măsură este obligatorie și nu poate fi negociată.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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