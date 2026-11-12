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Politică

Sorin Grindeanu anunță că două județe din România vor să se unească înainte ca Guvernul să facă reforma administrativ-teritorială. Despre ce zone este vorba

n Scris de nicholas cezar
Sorin Grindeanu anunță că două județe din România vor să se unească înainte ca Guvernul să facă reforma administrativ-teritorială. Despre ce zone este vorba
Aosom
Reforma administrativ-teritorială este proiectul asumat de PSD imediat ce a revenit la guvernare. Dacă unii primari nu sunt mulțumiți, alții se declară încântați și chiar vor să se unească înainte ca Executivul să avanseze cu planurile. Sorin Grindeanu anunță că două județe din România sunt pe cale să se unească, chiar înainte de startul reformei […]

Sursa: National - Ziarul National

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