Sorin Grindeanu avertizează asupra unor posibile pierderi uriașe din PNRR: „Vom avea surprize extrem de neplăcute”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, susține că România ar putea pierde o parte importantă din fondurile europene pe care le mai are de încasat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Social-democratul cere prezentarea unei situații financiare actualizate și acuză fosta guvernare că ar fi gestionat defectuos programul.

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