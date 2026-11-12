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Politică

„Sorin Grindeanu conduce Guvernul «Scuze și Regrete»”. Siegfried Mureșan, atac dur la adresa liderului social-democraților

a Scris de alexandru rotaru
„Sorin Grindeanu conduce Guvernul «Scuze și Regrete»”. Siegfried Mureșan, atac dur la adresa liderului social-democraților
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Eurodeputatul PNL, Siegfried Mureșan, a lansat un atac dur la adresa șefului PSD. Fosta propunere pentru funcția de premier clamează că Grindeanu și miniștrii PSD oferă scuze în locul soluțiilor pentru situația în care se află România.

Sursa: Digi24

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