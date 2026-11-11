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Politică

Sorin Grindeanu, după parada blănurilor de la botezul fiului lui Simonis: „Am transmis că suntem rupți de realitate”

i Scris de ionuț baiaș
Sorin Grindeanu, după parada blănurilor de la botezul fiului lui Simonis: „Am transmis că suntem rupți de realitate”
Aosom
Liderul social-democrat Sorin Grindeanu a prezentat scuze publice cetățenilor în urma criticilor dure apărute după petrecerea fastuoasă de botez a fiului lui Alfred Simonis. Fostul ministru a recunoscut la Antena 3 că imaginile de opulență au arătat o conducere politică „desprinsă de realitate”, tocmai într-un climat tensionat marcat de măsurile de austeritate și reducerile bugetare de care îl acuză pe Ilie Bolojan.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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