Sorin Grindeanu, a oferit o replică la mesajul transmis de fostul premier Ilie Bolojan. Liderul PSD l-a numit pe președintele PNL un „speaker motivațional”. El a susținut că liberalul participă la evenimente unde nu i se pun întrebări despre starea țării. The post Sorin Grindeanu îi răspunde lui Ilie Bolojan: E un fel de speaker motivațional. Noi nu am tăiat, am reparat appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗