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Piața volantă de sâmbătă din zona Parcului Stadion – program modificat pentru sezonul rece
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Politică

Sorin Grindeanu îi răspunde lui Ilie Bolojan: E un fel de speaker motivațional. Noi nu am tăiat, am reparat (Cotidianul)

z Scris de ziar com copyright directway
Sorin Grindeanu îi răspunde lui Ilie Bolojan: E un fel de speaker motivațional. Noi nu am tăiat, am reparat (Cotidianul)
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Sorin Grindeanu, a oferit o replică la mesajul transmis de fostul premier Ilie Bolojan. Liderul (…)

Sursa: Ziar.com

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