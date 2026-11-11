Sorin Grindeanu: PSD își asumă reforma teritorială, cu toate riscurile. M-au sunat 2 președinți de CJ care vor să-și unească județele

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că în România există 429 de localități care au sub 1.500 de locuitori, 1.200 de localități care au sub 2.500 de locuitori „și vreo 1.500-1.600 sub 3.000 de locuitori”. El astfel argumentează în favoarea reorganizării administrativ-teritoriale spunând că „sunt localități mici în România care nu mai pot să se susțină”. El spune că a fost sunat de președinții de consiliu județean din Ialomița și Călărași, care i-au spus că „ei doi au stat de vorbă, nu mai stau după noi și vor să-și unească județele”. Grindeanu mai susține că PSD, „cu toate riscurile își asumă reforma, chiar dacă va avea de pierdut electoral”.

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