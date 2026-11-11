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Politică

Sorin Grindeanu, reacționează după scandalul ținutelor luxoase de la botez: „Imaginea transmisă de noi este că suntem rupți de realitate”

r Scris de realitatea.net
Sorin Grindeanu, reacționează după scandalul ținutelor luxoase de la botez: „Imaginea transmisă de noi este că suntem rupți de realitate”
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Președintele PSD recunoaște că a fost afectat de reacțiile apărute după petrecerea la care a fost naș și spune că evenimentul a creat o percepție greșită despre partid. Grindeanu și-a cerut scuze public și a admis că nu și-a revenit nici acum complet după controversă.

Sursa: Realitatea

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