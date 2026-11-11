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Politică

Sorin Grindeanu se anunță pesimist privind încasarea banilor din PNRR și vorbește despre surprize neplăcute legate de Guvernul Bolojan

b Scris de bogdan enache
Sorin Grindeanu se anunță pesimist privind încasarea banilor din PNRR și vorbește despre surprize neplăcute legate de Guvernul Bolojan
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Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, miercuri seară, că vrea să vadă situaţia financiară la zi, apreciind că o să avem nişte surprize extrem de neplăcute despre modul în care Guvernul Bolojan a gestionat PNRR. Grindeanu vorbeşte despre pierderea unor sume importante de bani.

Sursa: Digi24

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