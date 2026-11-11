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Politică

Sorin Lazăr a preluat conducerea Curții de Conturi. Care este prima prioritate anunțată de noul președinte

a Scris de alexandra cruceru, redactor
Sorin Lazăr a preluat conducerea Curții de Conturi. Care este prima prioritate anunțată de noul președinte
Aosom
Sorin Lazăr a preluat, miercuri, funcția de președinte al Curții de Conturi, la o zi după ce a fost numit de plenul comun al Parlamentului

Sursa: Stiri Pe Surse

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