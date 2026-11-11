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Politică

Sorin Lazăr a preluat funcţia de preşedinte al Curţii de Conturi: „Eforturile se vor concentra pe elaborarea programului pentru 2027”

s Scris de sebastian eduard
Sorin Lazăr a preluat funcţia de preşedinte al Curţii de Conturi: „Eforturile se vor concentra pe elaborarea programului pentru 2027”
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Sorin Lazăr a preluat, miercuri, funcţia de preşedinte al Curţii de Conturi, la o zi după ce a fost numit de plenul comun al Parlamentului, Acesta a panunţat că prioritatea perioadei următoare este realizarea planului de acţiuni penrru anul viitor.

Sursa: Digi24

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