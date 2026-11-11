 Sari la conținut
M
Cluj-Napoca, un oraș mai prietenos cu familiile numeroase. Dezbatere publică privind o nouă politică locală de sprijinire a familiilor cu trei sau mai mulți copii
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Spania, paralizată de prima grevă generală din ultimii 14 ani. Patru milioane de protestatari. Fabrici închise, școli suspendate și drumuri blocate

f Scris de florentina grigore
Spania, paralizată de prima grevă generală din ultimii 14 ani. Patru milioane de protestatari. Fabrici închise, școli suspendate și drumuri blocate
Aosom
Milioane de oameni au participat miercuri la prima grevă generală organizată în Spania în ultimii 14 ani. Timp de 24 de ore, transportul public a fost aproape blocat, fabricile, porturile dar şi numeroase școli și universități au rămas închise.

Sursa: Adevarul

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech