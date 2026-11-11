Studiu Oxford: zeci de decese ale străinilor aflați în detenție în Grecia nu apar în statisticile oficiale ale poliției

Peste 100 de cetățeni străini au decedat începând din anul 2000 în secțiile de poliție sau în centrele pentru migranți din Grecia, care dispun de facilități medicale inadecvate, inclusiv 34 de decese care nu au fost înregistrate oficial, potrivit unui studiu publicat marți de cercetătorii de la Universitatea Oxford, citat de Reuters.

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