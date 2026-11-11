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Politică

SUA au bombardat insula Qeshm din Strâmtoarea Ormuz, după ce Iranul ar fi deschis focul asupra unui avion american. Televiziunea iraniană difuzează instrucțiuni de supraviețuire în caz de atac nuclear

l Scris de lallananda
SUA au bombardat insula Qeshm din Strâmtoarea Ormuz, după ce Iranul ar fi deschis focul asupra unui avion american. Televiziunea iraniană difuzează instrucțiuni de supraviețuire în caz de atac nuclear
Aosom
SUA au atacat Iranul în cursul nopții de 2 spre 3 noiembrie. Forțele americane au bombardat poziții militare de pe insula Qeshm, în Strâmtoarea Ormuz, după ce Iranul ar fi deschis focul asupra unei aeronave americane, potrivit oficialilor de la Washi

Sursa: Yoga Esoteric

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