SUA: Scandal în Partidul Democrat. 11 congresmeni au lipsit de la votul de demitere a lui Pete Hegseth. Demersul s-ar putea relua

Un scandal a izbucnit în interiorul Partidului Democrat din Statele Unite după ce 11 congresmeni au absentat de la un vot decisiv privind punerea sub acuzare a secretarului american al Apărării, Pete Hegseth. Absențele au permis republicanilor să blocheze avansarea procedurii, printr-un vot de 211 la 204. Mai mulți politicieni democrați și-au criticat dur colegii, în timp ce unii dintre cei absenți au invocat blocajele din trafic sau închiderea prematură a votului de către președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, relatează The Guardian.

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