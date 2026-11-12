 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

SUA susțin integritatea teritorială a Republicii Moldova. Ce măsuri pregătește Chișinăul pentru Transnistria

a Scris de alexandra pricop
SUA susțin integritatea teritorială a Republicii Moldova. Ce măsuri pregătește Chișinăul pentru Transnistria
Aosom
SUA şi-au reafirmat sprijinul pentru suveranitatea şi integritatea teritorială a Republicii Moldova

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →