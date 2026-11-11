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Politică

Suedia face un pas spre retragerea cetățeniei pentru persoanele cu dublă cetățenie. În ce situații va putea fi aplicată măsura

m Scris de maria ţaga
Suedia face un pas spre retragerea cetățeniei pentru persoanele cu dublă cetățenie. În ce situații va putea fi aplicată măsura
Aosom
Parlamentul Suediei a votat miercuri modificarea Constituției, astfel încât cetățenia suedeză să poată fi retrasă persoanelor care dețin și o altă cetățenie, dacă au obținut-o prin fraudă sau dacă au fost condamnate pentru fapte grave care amenință interesele naționale.

Sursa: Adevarul

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