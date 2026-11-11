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Politică

Suedia îşi schimbă Constituţia pentru a putea retrage cetăţenia persoanelor cu dublă cetăţenie. Cine sunt cei vizați

a Scris de alexandru costea
Suedia îşi schimbă Constituţia pentru a putea retrage cetăţenia persoanelor cu dublă cetăţenie. Cine sunt cei vizați
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Parlamentul suedez a aprobat miercuri o modificare a Constituţiei care permite retragerea cetăţeniei persoanelor cu dublă cetăţenie în cazul în care aceasta a fost obţinută în mod fraudulos sau dacă au fost condamnate pentru infracţiuni care ameninţă interesele naţionale, relatează AFP, preluat de News.ro.

Sursa: Digi24

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