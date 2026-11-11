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Politică

Surpriză la Abu Dhabi: negocierile dintre Ucraina și Rusia s-au încheiat în mai puțin de două ore

b Scris de bogdan borcea
Surpriză la Abu Dhabi: negocierile dintre Ucraina și Rusia s-au încheiat în mai puțin de două ore
Aosom
Negocierile dintre dintre Ucraina și Rusia, mediate de SUA, s-au încheiat miercuri la Abu Dhabi după mai puțin de două ore de discuții. Kievul și Moscova au anunțat începerea acestei ultime zile de negocieri în jurul orei locale12:40 (8:40 GMT). Apoi, mai puțin de două ore mai târziu, în jurul orei 14:30, surse din cadrul […]

Sursa: National - Ziarul National

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