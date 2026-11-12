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Politică

Susținătorul lui Călin Georgescu, reținut după ce a îndemnat la eliberarea acestuia cu forța, riscă închisoare. Av. Toni Neacșu, avertisment pentru românii prezenți pe Facebook sau TikTok

d Scris de doinița manic
Susținătorul lui Călin Georgescu, reținut după ce a îndemnat la eliberarea acestuia cu forța, riscă închisoare. Av. Toni Neacșu, avertisment pentru românii prezenți pe Facebook sau TikTok
Aosom
Avocatul Toni Neacșu a explicat ce pedeapsă riscă susținătorul lui Călin Georgescu care a fost reținut de Poliție după ce a îndemnat la eliberarea acestuia, cu forța, din Arestul Central.

Sursa: Dcnews

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