Sute de tineri, reținuți la Moscova și împinși să se înroleze în armata rusă. Putin avertizează că trupele străine din Ucraina sunt „ți

Sute de tineri ar fi fost reținuți de poliție la Moscova și somați să se înroleze în armata rusă, în cadrul unei operațiuni prezentate de autorități drept una „preventivă”. Potrivit presei independente, unii dintre ei ar fi fost presați să semneze contracte cu armata, pe fondul dificultăților Kremlinului de a găsi suficienți recruți pentru războiul din Ucraina. În același timp, Vladimir Putin avertizează că trupele străine care ar lupta în Ucraina ar deveni „ținte legitime” pentru forțele ruse, potrivit The Kyiv Independent.

Distribuie: Facebook Instagram