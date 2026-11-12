Țara care blochează vizele pentru sportivii ruşi. „Atâta timp cât războiul continuă, nu au ce căuta”

Ministerul Afacerilor Externe din Finlanda a anunţat joi că guvernul va interzice de acum înainte accesul sportivilor ruşi pe teritoriul său, ca urmare a războiului din Ucraina purtat de Rusia. „Atâta timp cât războiul de agresiune al Rusiei continuă, sportivii ruşi nu au ce căuta în Finlanda”, a declarat Elina Valtonen, ministrul de externe de …

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