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Politică

Țara care blochează vizele pentru sportivii ruşi. „Atâta timp cât războiul continuă, nu au ce căuta”

v Scris de viorela marin
Țara care blochează vizele pentru sportivii ruşi. „Atâta timp cât războiul continuă, nu au ce căuta”
Aosom
Ministerul Afacerilor Externe din Finlanda a anunţat joi că guvernul va interzice de acum înainte accesul sportivilor ruşi pe teritoriul său, ca urmare a războiului din Ucraina purtat de Rusia. „Atâta timp cât războiul de agresiune al Rusiei continuă, sportivii ruşi nu au ce căuta în Finlanda”, a declarat Elina Valtonen, ministrul de externe de …

Sursa: Hotnews

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